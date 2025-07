PI: megausina de hidrogênio verde vira alvo do MP por risco ambiental

A ação civil pública foi protocolada no dia 3 de julho, com pedido de liminar para suspensão imediata das licenças e das obras. O caso está na Vara Federal Cível e Criminal de Parnaíba.

O documento usa como base nota técnica feita por pesquisadores da Uespi (Universidade Estadual do Piauí), do IFMA (Instituto Federal do Maranhão), da UFdPar (Universidade do Delta do Parnaíba) e do Grupo de Trabalho e Estudos sobre os Impactos das Energias Renováveis no Piauí.

Sede da Solatio no Piauí Imagem: Divulgação/Governo do Piauí

Licença estadual foi erro, diz MPF

O projeto foi autorizado pela Semarh (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), que emitiu a licença prévia em 17 de novembro de 2023 ainda sem o EIA (Estudo de Impacto Ambiental), que só foi elaborado para emissão da licença de instalação, em 18 de março de 2025.

Ocorre que, para o MPF, a Semarh não pode licenciar a obra já que a captação e o descarte de água ocorrerão em um rio que corta os estados do Piauí e Maranhão. Além disso, a captação de água ocorrerá no interior da APA (Área de Proteção Ambiental) Delta do Parnaíba, uma unidade de conservação federal —e que tem o maior delta em mar aberto das Américas e o terceiro maior do mundo. A obra também deve afetar a Resex (Reserva Extrativista Marinha) Delta do Parnaíba.