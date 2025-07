Delegado é morto a tiros e policiais são feridos durante operação no MA

O delegado Márcio Mendes Silveira foi morto no início da manhã de hoje durante o cumprimento de um mandado de prisão de um homem suspeito de roubo na zona rural do município de Caxias (MA). Além dele, dois agentes que participavam da operação foram feridos a tiros.



O suspeito que era procurado trata-se de Leandro da Silva Sousa, 32, que tem um mandado de prisão em aberto por roubo. Ele fugiu após atirar contra os policiais e é procurado em uma grande operação no povoado onde ocorreu o caso.



A Secretaria de Estado da Segurança Pública chamou o ataque de "covarde e brutal". A SSP citou que foram enviados reforços de São Luís para o povoado vizinho de Boa Vista, onde ocorreu o crime, já no limite com o município de Timon.



"A SSP ressalta que todas as forças de segurança estão mobilizadas na região, realizando buscas para localizar e prender o suspeito, com o objetivo de dar uma resposta ao crime inaceitável", diz a nota.



O delegado morto era o titular do 4º Distrito Policial de Caxias. A morte de Márcio também foi lamentada por companheiros. A Adepol publicou nota pedindo uma "resposta firme".

Nota completa da Adepol-MA:

"É com profunda consternação e revolta que a Associação dos Delegados de Polícia do Maranhão (Adepol-MA) recebe a notícia do assassinato covarde do delegado Márcio Mendes, ocorrido nesta quinta-feira (10), na cidade de Caxias, durante o cumprimento de um mandado de prisão. O delegado foi alvejado por um criminoso enquanto exercia sua função com bravura e compromisso com a Justiça. Dois investigadores que o acompanhavam também foram feridos, mas passam bem.



A Adepol-MA manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho do delegado Márcio Mendes. Não podemos permitir que esse tipo de crime bárbaro aconteça e atinja quem dedica a vida à segurança da população.



Reafirmamos que vamos cobrar rigor absoluto nas investigações e acompanhar de perto todas as providências. A resposta a esse crime precisa ser rápida, firme e exemplar."