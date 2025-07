Lula indica procuradora Marluce Caldas, tia de prefeito do PL, ao STJ

Para chegar à vaga, Marluce contou com um lobby intenso de políticos alagoanos, em especial do sobrinho prefeito, que se aproximou de aliados do governo Lula e participou de eventos do PT para tentar negociar uma indicação.

Líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e o prefeito de Maceió, JHC (PL), no aniversário do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE) Imagem: Carolina Nogueira

JHC deu sinais de que uma indicação da tia ao STJ poderia fazer com que ele e sua mãe deixassem o PL para se filiar a um partido da base de Lula —a volta deles ao PSB é a maior possibilidade do momento. A mudança de lado é vista com bons olhos pela ala governista diante da dificuldade para aprovar projetos no Congresso.

Atuação pró-Bolsonaro em 2022

O prefeito de Maceió deixou o PSB entrou no PL na semana após o primeiro turno da eleição presidencial, surpreendendo a todos ao aparecer ao lado do então candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), em Brasília. Maceió foi a única capital do Nordeste em que Lula foi derrotado.