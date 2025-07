Ação cobra R$ 4 bi da Braskem por desvalorizar 22 mil imóveis em Maceió

Por conta da desvalorização, alguns moradores do local já acionaram de forma particular a justiça para cobrar reparação à Braskem. "Um outro grupo de condôminos tentou entrar com ação administrativa no ano passado na prefeitura pedindo que o valor do IPTU diminuísse pela situação da área, mas não conseguiu", diz.

Vista do prédio onde Nathaly mora desde 2012: áreas escuras são desocupadas Imagem: Arquivo pessoal

Creci confirma queda

A coluna teve acesso a um ofício enviado pelo Creci (Conselho Regional de Fiscalização da Profissão de Corretor de Imóveis) de Alagoas à Defensoria, que está anexada à ação, em que o órgão que "é inegável" que a instabilidade do solo "trouxe consequências danosas para os imóveis, haja vista a insegurança gerada na população que outrora pretendia adquirir um imóvel na região".

Sem dúvida alguma, a situação gerada pelo Caso Braskem teve impactos nocivos para o mercado imobiliário, pois em uma região extremamente valorizada como a dos bairros do Farol, Pitanguinha, Pinheiro simplesmente despencaram.

Sérgio Cabral do Nascimento, presidente do Creci

Sobre estimativa de um percentual exato da queda, diz que é necessário um "estudo mais aprofundado", que está sendo realizado para ser informado posteriormente.