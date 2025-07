Justiça condena pediatra a 22 anos de prisão por estupro de pacientes na PB

Além da prisão, Fernando terá de pagar a indenização por danos morais de R$ 100 mil para cada uma das vítimas.

"Para a fixação do valor, a Justiça levou em consideração a gravidade extrema dos fatos, a condição de vulnerabilidade das vítimas, a intensidade do dolo do agente e a capacidade financeira do réu", informou o MP, em nota.

O advogado do pediatra, Aécio Faria, afirma que vai recorrer da decisão. "Achamos injusta, vamos em busca da absolvição para todas as acusações", disse à coluna.

Prisão e casos

Fernando foi preso em um flat em Paulista (Região Metropolitana do Recife) no dia 7 de março. O pediatra era foragido desde o dia 5 de novembro de 2024, ele tem mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba.

No mesmo dia, após prestar depoimento, voltou para Pernambuco para passar por audiência de custódia (a audiência tem de ocorrer no estado da prisão). A Justiça confirmou a legalidade e manteve a prisão preventiva.