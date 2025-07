Superdotado, aluno de 12 anos passa em vestibular no Ceará: 'Me surpreendi'

Eu quis fazer a prova porque achei interessante, via outros amigos fazendo, quis também. Eu me surpreendi, mas achei muito legal ter passado.

Lucca Aragão

As notas de Lucca sempre chamaram a atenção. No final do ano passado, ele fez o concurso para admissão no Colégio Militar de Fortaleza, que é ligado ao Exército e onde estuda hoje. Foi o primeiro colocado e único a tirar 10.

Desconfiança de superdotação

O pai de Lucca, o professor de matemática José Aragão, afirma que a família decidiu avaliar a capacidade do filho por conta do desempenho acima da média. "Ele tem uma memória muito avançada. Saía de uma prova. Eu perguntava como foi, e ele dizia que lembrou da aula em que o assunto foi dado e tudo que aconteceu naquela aula", afirma.

Antes da aprovação na Uece, Lucca participou no ano passado da Olimpíada Brasileira de Matemática, no Rio de Janeiro, em que ganhou a medalha de prata. "Nós achamos incrível porque ele disputou no nível 1, que são alunos de 6º e 7º ano. À época ele estava focado no concurso, concorreu com alunos de um ano a mais, e conseguiu", diz Aragão.

Ao ver os excelentes resultados do filho, os pais decidiram então levar Lucca a uma psicóloga, que liderou uma bateria de testes ao longo de dez semanas. "Foi quando saiu o laudo da superdotação, QI 136 (acima de 130 é considerado superdotado). "O detalhe é que ia fazer os testes com muito ódio, era algo cansativo", lembra o pai.