Caixa processa empresa com Minha Casa, Minha Vida atrasada há 4 anos

Do encanto à depressão

O consultor Eraldo Júnior conta que ele e a esposa compraram o apartamento ainda no início de 2019, assim que foi lançado o empreendimento. "Ficamos muito encantados pelas imagens apresentadas pela construtora", lembra, citando que acertou no contrato uma entrada de R$ 15,4 mil. "Pagamos de forma parcelada 80% desse valor, mas paramos por causa do descumprimento do contrato".

Segundo ele, o contrato previa que a construtora entregasse os apartamentos no final de 2021, com prazo máximo prorrogável por mais 6 meses. Sem o imóvel, o casal paga hoje R$ 1,3 mil de aluguel. "Colocamos na Justiça, mas até hoje não recebemos nada para compensar nossas perdas. Minha esposa quase entra em depressão, ele será nossa primeira casa própria. Era um sonho que virou pesadelo", conta.

O advogado do casal, Rodrigo Gouveia, explica que os compradores entraram com ações individuais por indenização pelo atraso de obra, e também com uma ação coletiva, para substituição da construtora. "As ações estão sendo exitosas tanto para indenização, como para substituição da construtora para finalização da obra", diz.

Eraldo e a esposa Kecia Soares em visita às obras do Eco Vivence em janeiro de 2021 Imagem: Arquivo pessoal

Compradores tentam trocar de construtora desde o ano passado

O contrato de abertura de crédito pela Caixa para a obra foi assinado em agosto de 2019 com a empresa Sauer (que depois virou Fabbrica Construções), no valor de R$ 12,6 milhões. Com isso, o banco passou a ser credor dos contratos, e a garantia dada pela construtora para quitar o empréstimo foram as próprias unidades habitacionais --quando ficarem prontas.

Os apartamentos foram vendidos a preço inicial de R$ 122 mil, com subsídios de até R$ 31 mil do programa Minha Casa, Minha Vida para famílias de baixa renda.