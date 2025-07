'Ciência tem de estar no TikTok', diz nova líder de sociedade científica

Francilene foi secretária da SBPC na gestão 2021-2023 e foi eleita vice-presidente em 2023. Veja alguns trechos da fala da nova presidente:

Uma nordestina no poder

Vejo isso de uma forma bem positiva. Eu acho que tem sido um dos investimentos mais estratégicos do país o desenvolvimento igualmente das regiões, olhando para a redução das desigualdades e dando acesso a todos. Quando a SBPC, após 77 anos de existência, reconhece a importância de ter um sotaque diferente de alguém que está no interior do Brasil, está dizendo que a gente pode olhar para esses ambientes na construção do desenvolvimento daqueles territórios. Eu acho que isso simboliza um pouco o pertencimento de um Brasil que é maior do que algumas regiões que conseguiram alçar voos um pouco mais distantes até aqui. E eu vejo também nisso uma possibilidade de que pessoas que nem consideram ingressar numa carreira acadêmica entender que existem esses espaços, e que o Brasil precisa de mais gente que entenda da caatinga, para citar a minha região; mas que entenda também do cerrado, da Amazônia.

Ciência para combater desinformação

Precisamos combater a desinformação com evidências científicas. Nos anos mais recentes, com crescimento das IAs generativas, presença das redes sociais, o perfil informativo das pessoas hoje está muito vinculado a informações curtas. Houve uma certa perda nas gerações mais jovens da leitura dos clássicos, dos livros formadores de opinião. Hoje eles se informam dentro de uma linguagem de fácil acesso. É preciso que a gente lide com isso. Por isso eu estou querendo criar um canal da SBPC no TikTok para, com uma linguagem adequada, chegar à população que vai se informar no TikTok. A gente vai ter que criar novos canais, não tem como ignorar essa realidade. Acho que a ciência tem de estar no TikTok, trazer um componente da ciência que seja atrativo explicar a eles que ele está com saúde porque tomou vacina, que foi a ciência [que desenvolveu]; que ele tem um bisavô porque a longevidade da sociedade brasileira cresceu. Que ele só se comunica facilmente com pessoas, inclusive em outra língua, porque tem facilidades em um dispositivo móvel. Acho que combater a desinformação também passa por uma estratégia de novas linguagens, de usá-las a favor.