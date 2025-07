Polo de frutas do São Francisco cita 'colapso' com tarifaço e apela a Lula

Valor faturado com a exportação de manga : 2024 - US$ 350 milhões

- US$ 350 milhões 2023 - 314 milhões

- 314 milhões 2022 - 205 milhões

205 milhões 2021 - 248 milhões

- 248 milhões 2020 - 246 milhões

Manga produzida com polo irrigado pelas águas do São Francisco em Pernambuco Imagem: Valexport/Divulgação

Segundo João Ricardo Lima, Pesquisador da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), explica que o Vale do São Francisco tem uma situação distinta dentro do semiárido brasileiro. "Com a irrigação e muita tecnologia, a fruticultura —que demanda muito emprego— se desenvolveu e ajudou no crescimento da região. Hoje as uvas ocupam cerca de 16 mil hectares, e manga, quase 60 mil", diz.

Ele diz que se as mangas não forem vendidas aos EUA, haverá um problema em cadeia que mexerá, inclusive, no mercado interno, reduzindo a lucratividade de muitos produtores e exportadores.

As exportações são importantes pois tiram um excedente de volume que, se ficam no mercado interno, derrubam os preços. Além do que, as frutas exportadas têm um padrão mais alto e, assim, os preços delas são mais altos. E é por isso que se tem o problema agora.

João Ricardo Lima

Sobre o polo

O Vale do São Francisco está no semiárido entre Bahia e Pernambuco e conta com área de mais de 360 mil hectares irrigáveis. Hoje, a área de cultivo irrigado tem 130 mil hectares, com predominância de frutas, cana-de-açúcar, tomate, cebola e demais hortaliças.