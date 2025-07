Raríssimo, tubarão 'megaboca' achado em Sergipe é estudado por cientistas

Segundo o professor e pesquisador Cláudio Sampaio, do campus Penedo da Ufal (Universidade Federal de Alagoas), o nome da espécie faz referência à sua imensa boca. "Ela é utilizada para capturar pequenos invertebrados, como camarões, medusas e peixes em águas profundas e afastadas da costa, sendo totalmente inofensivo para os seres humanos", diz.

A raridade desta espécie pode ser definida em números: em todo o mundo só foram conhecidos 274 indivíduos, a maioria deles no oceano Pacífico. A exposição desse tipo de animal é igualmente rara e não há nenhum indivíduo que pode ser visto pelo público na América Latina.

Boca gigante da espécie de tubarão achado em Sergipe Imagem: Cláudio Sampaio/Ufal

Cláudio explica que, durante as noites, esses peixes costumam sair do fundo do mar para se alimentar de pequenos organismos que vivem no plâncton (que são animais e vegetais de baixa mobilidade transportados pelas correntes marinhas).

Esses tubarões passam o dia em águas oceânicas, escuras e frias em até 1.500 metros de profundidade, fazendo uma migração vertical para águas rasas e mais quentes à noite, chegando a profundidades menores que 50 metros.

Cláudio Sampaio

O tubarão encalhado em Sergipe é apenas o quarto registro no Brasil. "Esse encalhou em bom estado e será o primeiro nessas condições a ser examinado por pesquisadores", diz.