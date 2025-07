Conflitos no campo batem recorde no governo Lula, com 2.203 casos, diz CPT

Apesar da retomada da homologação de algumas terras indígenas, a ausência de outras formas de reconhecimento e redistribuição de terras indica que, apesar de uma reaproximação do diálogo com os movimentos sociais do campo, o consenso das commodities [produtos básicos e matérias-primas produzidos em grande escala para exportação] persiste.

Atlas da CPT

A CPT reclama que o governo continua entregando grande volume de recursos ao agronegócio, seja por financiamento direto, como pelo plano Safra, ou de forma indireta, com obras de infraestrutura. O agronegócio é quem estaria pressionando comunidades campesinas em disputas territoriais, em regra.

Em 2023, a entidade cita que os conflitos pela água, por exemplo, continuaram numerosos, mostrando um fortalecimento estrutural do agronegócio e do setor mineral na apropriação desses recursos.

Com isso, as frentes econômicas continuam se aprofundando na Amazônia, mantendo o crescimento dos rebanhos bovinos, da área plantada com soja e da exploração mineral na região, bem como os conflitos delas decorrentes.

O estudo destaca que hoje os conflitos não são mais gerados apenas pelo agro, mas também em disputas por projetos hídricos, de mineração e por novos empreendimentos de energia solar e eólica.