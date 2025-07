Enfermeira mandou 'SOS' a amiga antes de ser morta com 34 facadas no CE

A enfermeira Clarissa Costa Gomes, 31, enviou uma mensagem de "SOS" para uma amiga instantes antes de ser morta em Fortaleza. A informação consta na denúncia de feminicídio apresentada nesta quinta-feira pelo MP-CE (Ministério Público do Ceará) contra o namorado dela, Matheus Anthony Queiroz, 26, acusado do crime.

Clarissa era enfermeira neonatal e foi morta no último dia 9 com 34 facadas dentro de sua casa no bairro Jardim Cearense. A acusação será analisada agora pela 2ª Vara do Júri de Fortaleza. Segundo a denúncia da promotora Márcia Lopes Pereira, pouco dias antes do crime, ela havia confidenciado a duas amigas que pretendia terminar o namoro.