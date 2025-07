Por que cientistas gostam de Lula, mas estão frustrados com o governo

Sobre o decreto de cortes no ministério, a ministra o atribui ao arcabouço fiscal. "Por isso que teve a medida do IOF, para compensar e atingir essas metas, mas que infelizmente não vingou por enquanto" diz.

O aumento do IOF está em queda de braço do Executivo com o Congresso. O governo, buscando aumentar a arrecadação para cumprir metas fiscais, publicou decretos elevando as alíquotas do IOF sobre diversas operações, mas o Congresso os derrubou argumentando que a medida desvirtua a função regulatória do IOF. O caso está agora no STF.

Esses recursos, diz a ministra, são decisivos para custeio, principalmente das unidades de pesquisa. "Isso nós estamos acompanhando com uma junta orçamentária", finaliza.