Presa com bebê, indígena denuncia 9 meses de estupros por PMs em cela no AM

Delegacia de Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros de Manaus), onde a indígena ficou presa por mais de 9 meses Imagem: PC-AM/Divulgação

Os abusos, diz, começaram logo após chegar ao local. No depoimento, ela relata que além das violências sexuais, os policiais a obrigavam a consumir bebidas alcoólicas com eles e mandavam que ficasse em silêncio por estar "nas mãos deles".

A mulher afirma em depoimento foi vítima de "agressões físicas, abusos morais e, inclusive, abuso sexual e estupro coletivo perpetrados por um grupo de cinco agentes, composto por quatro policiais militares e um guarda civil". Na época, a guarnição da PM funcionava dentro da delegacia.

[A vítima diz que] Os abusos aconteciam durante a noite, todas as noites, durante o plantão dos policiais; que ocorriam em todas as partes da delegacia, na cela, na sala em que guardavam as armas, não tinha local fixo; que os policiais faziam o que eles queriam, e os três presos sabem que os policiais fazem isso com as mulheres, mas não podem fazer nada porque são torturados.

Trecho do depoimento

Segundo a defesa da mulher, durante sua estadia no local, foram feitos pedidos para que ela cumprisse pena em local adequado, como mostram ofícios da delegacia e do juízo da comarca.