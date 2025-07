CE: Juiz veta festival com Safadão para cidade investir em saúde e educação

A Justiça do Ceará determinou a suspensão do 16ª Edição do Festival Internacional da Cana-de-Açúcar, o "Pindorecana", previsto para ocorrer de hoje até domingo em Pindoretama. O argumento usado é que a cidade precisa investir recursos para melhorar escolas e unidades de saúde.

A decisão foi dada ontem pelo juiz Vinicius Rangel Gomes, da Vara Única de de Pindoretama, que acolheu pedido do MP-CE (Ministério Público do Estado do Ceará).

Na festa, diz a ação, a prefeitura iria gastar R$ 1,69 milhão em apenas cinco atrações, sendo a principal delas o cantor Wesley Safadão, que tem show marcado para o sábado no Estádio Municipal "O Costão". O cachê acertado para o artista foi de R$ 1,1 milhão.