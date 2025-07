Cercas isolam praias no Piauí e levam medo a comunidades tradicionais

Terrenos cercados na praia de Macapá, em Luís Correia (PI) Imagem: Arquivo pessoal

Medo dos moradores

A coluna entrou em contato com moradores, mas todos preferem não dar entrevistas com medo de represálias. Em conversas informais, porém, eles contam que suas vidas são afetadas pelas cercas.

"Elas impedem as pessoas de circular. Os pescadores perderam acessos de pesca, precisando fazer um outro caminho para acessar as embarcações. As marisqueiras têm receio de chegar com o carro, pois se sentem vigiadas. As cercas impedem também de guardar as canoas, e a comunidade é tratada como invasora", resume uma moradora.

Ela afirma que as estacas foram colocadas por empresários que se dizem agora donos de áreas que seriam de propriedade federal e sempre foram usadas pela comunidade. Para ela, o objetivo é tentar obter as terras para um futuro uso visando o aumento do fluxo turístico.

"Temos áreas que estão em processo de regularização junto à SPU a favor dos pescadores, nas praias do Macapá e do Arrombado, mas a demora tem feito eles saírem de suas áreas tradicionalmente ocupadas porque empresários e empreendimentos particulares estão ocupando. Os pescadores da praia do Arrombado por exemplo, estão tendo que rebocar todo dia suas canoas pra casa, porque não tem espaço pra deixar", relata.