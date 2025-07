PB: 'Padrinho' de ministro de Lula, senador ganha apoio do PL e de Michelle

Líder do União Brasil no Senado, o senador paraibano Efraim Filho anunciou nesta sexta-feira que vai ser candidato ao governo do seu estado. Ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), ele anunciou também que fará uma aliança com o PL, que vai indicar o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga como candidato ao Senado pela chapa. "É uma aliança do bem para que a gente possa vencer as eleições", disse.

O fato chamou a atenção porque Efraim tem indicações no governo federal e é "padrinho" político do ministro das Comunicações, Frederico Siqueira Filho (União Brasil) — ele foi um dos articuladores da escolha do nome após a queda de Juscelino Filho.

Em discurso durante a inauguração da sede do PL em João Pessoa, Efraim caiu nos braços do bolsonarismo ao criticar o STF (Supremo Tribunal Federal) e evocar a anulação da condenação do presidente Lula (PT) no âmbito da operação Lava Jato.