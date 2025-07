Agente penitenciário estupra mulher presa com mãos e pés algemados no AM

Na audiência de custódia, no dia seguinte, ela teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e foi levada para a Delegacia Interativa de Polícia de Humaitá.

A polícia solicitou a transferência da mulher para a CDF (Centro de Detenção Feminino), em Manaus, já que em Humaitá não há estabelecimento para abrigar presas do sexo feminino —o que foi autorizado pela Justiça.

A mulher foi transferida então no dia 18 de julho, e quando chegou ao presídio relatou à equipe ter sofrido violência sexual no trajeto de 696 km entre as duas cidades. A direção do CDF informou o caso à DPE.

A vítima prestou queixa no 19º Distrito Integrado de Polícia no último dia 21 e passou por exame de corpo de delito, que confirmou a conjunção carnal.

Centro de Detenção Feminino em Manaus Imagem: SEAP/Divulgação

O UOL procurou a DPE, que em nota classificou o caso como de "violação gravíssima" e confirmou que fez o contato com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ.