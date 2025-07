PMs e guarda civil são presos por estupro de indígena detida no Amazonas

Segundo o processo, ao qual o UOL teve acesso na íntegra, o primeiro pedido de prisão domiciliar foi feito pela DPE (Defensoria Pública do Estado) em dezembro de 2022, menos de um mês depois da detenção da mulher. À época, a solicitação se baseou apenas no fato de que ela tinha dois filhos menores de 12 anos.

A partir dali, começou uma verdadeira saga com inclusão de informações e cobranças da urgência na análise do pedido, inclusive com a direção da delegacia informando da falta de estrutura no local onde ela cumpria pena.

O pedido, porém, só foi julgado em abril deste ano, 28 meses depois, quando a Justiça negou a solicitação e a manteve detida no Centro de Detenção Provisória Feminino de Manaus, para onde foi levada em agosto de 2023.

Nesse período, a DPE fez cinco cobranças de urgência de análise, e a indígena contou com dois advogados particulares que também entraram no caso para cobrar o direito.

Em dois pareceres no processo, o MP-AM (Ministério Público do Amazonas) foi contrário à concessão da prisão domiciliar. Agora, após a repercussão do caso, o órgão defende a soltura da indígena.

