Policiais negam estupro de indígena no Amazonas e alegam 'foto forjada'

"Eles foram flagrados usando entorpecentes e mantendo relações sexuais no lado externo da delegacia durante a noite. Nesse dia ele ficou detido e tentou dormir na mesma cela que a companheira", alega.

Segundo ela, testemunhas ouvidas no inquérito que corre na Polícia Civil teriam relatado que é falsa a acusação de que ela dividia cela com homens. "Apesar da precariedade que havia na delegacia àquela época, havia uma cela adaptada para que ela ficasse separada dos homens. Durante o dia, ela transitava livremente pelas dependências da delegacia, assim como alguns outros detentos que possuíam bom comportamento", diz.

Sobre a foto que mostra ela deitada com dois homens na delegacia, ela garante foi "forjada a pedido do advogado" da indígena —o que ele nega (veja resposta abaixo).

"O estado foi omisso pela situação dela, mas a alegação de estupro nunca aconteceu, assim como outras inverdades foram contadas pela própria declarante, o filho dela nunca permaneceu na cela junto com ela, desde a prisão a criança é criada pela avó materna", alega Viviane.

A advogada ainda diz que a indígena "sempre apresentou estado de depressão e ansiedade", mas sempre era atendida por médicos da unidade básica de saúde.

Defesa de indígena refuta

O advogado que entrou com a ação, Dacimar de Souza Pereira, refuta a acusação de que a foto foi forjada e diz que a imagem foi feita no corredor da unidade, onde ela era mantida de forma improvisada (já que havia apenas duas celas no local). No local, diz, os presos conviviam juntos parte do tempo —ela era a única mulher detida.