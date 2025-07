Facção aliada do PCC leva a 'capital do agro' ao top-20 da morte no Brasil

Para ganhar força e recursos, como armas, a nova organização contou com uma aliança estratégica com o PCC, que tem interesse na área e já alimentava uma relação conflituosa com o CV.

A presença do PCC, por sinal, sempre existiu na região próxima à fronteira com a Bolívia, já que o grupo paulista sempre dominou a rota rodoviária que leva a droga para São Paulo e Paraná —e que corta Sorriso.

Estado fala em ações e redução

Em nota, o Governo de Mato Grosso afirma que implantou o programa Tolerância Zero contra as facções criminosas em novembro de 2024, e "os resultados já são nítidos em 2025". "De janeiro a junho deste ano, Sorriso apresentou queda de 75,6% no número de homicídios dolosos, na comparação com o mesmo período de 2024. Caiu de 40 para 10 ocorrências", diz.



Já a Secretaria de Estado de Segurança Pública diz que intensificou as ações policiais com foco no combate às facções e vem "combatendo com ações de prevenção, repressão e inteligência policial com objetivo de identificar, prender e responsabilizar os criminosos, de acordo com as leis brasileiras".

Como parte do Programa Tolerância Zero, o Governo do Estado desenvolve ações voltadas ao sistema prisional, aumentando a segurança nas unidades de reclusão para impedir a entrada de celulares, fugas e práticas criminosos dentro dos presídios. O Governo do Estado está aliando o uso da tecnologia de videomonitoramento às ações das forças de segurança pública. Por meio do programa Vigia Mais Mato Grosso, Sorriso recebeu 335 câmeras de videomonitoramento. As imagens das câmeras são acompanhadas no Ciosp (Centro de Operações em Segurança Pública) em celulares pelos policiais durante seus turnos de trabalho.

Governo de Mato Grosso

Por fim, diz que o governo chama a população a colaborar com canal específico para denúncias: "É o disque-extorsão 181, número pelo qual se pode fazer denúncia para ajudar em investigações e prisões, que oferece a garantia de sigilo absoluto do denunciante".