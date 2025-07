50 milhões de pessoas não têm renda para comer saudável no Brasil, diz ONU

Custo de alimentos impulsiona

Consumidor faz compras em açougue de supermercado em SP Imagem: Adriano Vizoni - 24.set.24/Folhapress

A dificuldade de comer bem está diretamente relacionada ao custo estipulado do Brasil para que uma pessoa consiga comprar alimentos. O valor, calculado em dólares, aponta que no ano passado o brasileiro precisava em média de US$ 4,69 (ou cerca de R$ 26,20) valor 48% maior que em 2017, quando era US$ 3,15 (R$ 17,60).

Em um cálculo de 30 dias, com base no valor de 2024 para comer saudavelmente, seria necessário ter R$ 786, valor maior que o valor base mensal do Bolsa Família, de R$ 600 ao mês.

Custo de uma dieta saudável por pessoa (por dia, em dólares):