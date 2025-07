Tirar país do mapa da fome era 'objetivo 1º' do governo Lula, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou hoje que o anúncio da saída do Brasil do mapa mundial da fome, mais uma vez, é um dia histórico. "Foi resultado de decisões políticas", afirmou.

"Esse era o objetivo primeiro do presidente Lula ao iniciar o mandato em 2023. A meta era fazer isso até o final de 2026, mas cumprimos em um tempo recorde. Com o programa Brasil Sem Fome, do governo, foi possível atingir esse objetivo em menos de dois anos. Não há soberania sem segurança alimentar", disse o ministro, que está na Etiópia.

A saída do Brasil do mapa da fome foi anunciada pela FAO, organização de alimentação e agricultura da ONU. A entidade destacou que a taxa de pessoas desnutridas no país é inferior a 2,5% da população brasileira, um índice considerado baixo. Na América Latina, a taxa é de 5,1%, contra uma média mundial de 8,2%.