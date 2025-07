Violência contra indígena segue alta; estudo vê 'legado simbólico' de Lula

O documento traz elogios ao atual governo, como as operações de retiradas de invasores em algumas terras indígenas. As invasões, a propósito, foram o indicador com queda mais relevante, de 276 em 2023 para 230 em 2024, após atingir 309 em 2022, último ano sob Bolsonaro.

"[As ações] marcaram um importante contraste do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o de seu antecessor, Jair Bolsonaro, cuja atitude permissiva e discurso antidemarcação acabaram por incentivar as invasões a terras indígenas", diz. "Os relatos e os dados, entretanto, indicam que mesmo as áreas que receberam atenção prioritária do governo federal não ficaram totalmente livres dos invasores."

Além disso, segundo o documento, as demarcações "avançaram em ritmo lento, e terras indígenas, inclusive já regularizadas, registraram invasões e pressão de grileiros, fazendeiros, caçadores, madeireiros e garimpeiros —entre outros invasores, que se sentiram incentivados pelo contexto de desconfiguração de direitos territoriais".

"Os números de assassinatos e de suicídios de indígenas mantiveram-se elevados, assim como os casos de desassistência e omissão a povos e comunidades", completa o relatório.

"Com ritmo lento, legado de Lula 3 para povos indígenas pode ser mais simbólico do que efetivo", diz artigo que compõe o relatório das pesquisadoras Elisa Rosas e Leila Saraiva. No texto, elas citam preocupações como o corte de verba em áreas essenciais para 2025.