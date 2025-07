AM: Juiz concede semiliberdade à indígena que denunciou estupros na prisão

A Justiça do Amazonas concedeu o regime de semiliberdade para a indígena que ficou nove meses presa em Santo Antônio do Içá (AM) com detentos do sexo masculino e que denunciou ter sido vítima de estupros praticados por agentes de segurança. A decisão foi tomada hoje pelo juiz Diego Martinez Cantoario, da 1ª Vara de Execução Penal de Manaus.

A semiliberdade é um regime previsto na Lei nº 6.001, de 1973 (Estatuto do Índio), para indígenas condenados à prisão. Ele consiste no direito a cumprimento de sua pena no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos indígenas mais próximo da casa da presa —esse local não é indicado na decisão.