Juiz derruba ato do CFM que veda terapia hormonal em crianças: 'Grave erro'

A Justiça Federal do Acre suspendeu os efeitos da resolução do CFM (Conselho Federal de Medicina) que estabelecia novos critérios para o atendimento a pessoas trans. A suspensão atende a um pedido do MPF (Ministério Público Federal), que argumentou que a norma representava um "retrocesso social e jurídico" e violava "evidências científicas consolidadas".

A norma proibia, entre outros pontos, as terapias hormonais para crianças e adolescentes e procedimentos cirúrgicos de afirmação de gênero com efeito esterilizador para pessoas com menos de 21 anos. O órgão ameaçou com punição aqueles profissionais que descumprissem a norma.

O juiz Jair Araújo Facundes, da 3ª Vara Federal Cível e Criminal do Acre, afirmou em sua decisão do dia 25 (leia a íntegra aqui) que há uma série de erros e vícios na resolução e citou que ela traz riscos à comunidade trans. "Carece de legitimidade ao não incluir a participação das entidades representativas no processo deliberativo, incorrendo em grave erro procedimental", define.