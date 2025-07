Prefeito do AM defende PMs acusados de estupro e revolta povo Kokama

Resultado do exame de corpo de delito revela marcas de agressões Imagem: Reprdução

Revolta do povo

A fala do prefeito revoltou o líder do povo Kokama, que em nota cobrou "retratação pública imediata", "abertura de investigação pelos ministérios públicos Estadual e Federal" e "responsabilização civil e criminal pelas declarações ofensivas".

"As falas do referido gestor municipal, além de desrespeitosas e ofensivas, atentam contra a dignidade do povo indígena Kokama, ferindo princípios constitucionais e legais que garantem o respeito à diversidade étnica, à honra e à imagem dos povos originários", diz o texto, assinado por Edney da Cunha Samias, patriarca e cacique-geral do povo Kokama.

No texto, ele ainda afirma que o povo Kokama "não aceitará ser alvo de ataques verbais, preconceitos ou desinformação por parte de autoridades públicas". "Nossa luta é por respeito, justiça e dignidade".

Em conversa com o UOL, o cacique ainda afirmou que a entidade está acompanhando o processo da indígena de perto. "Nós, indígenas do Brasil e do estado do Amazonas, estamos muito tristes com esses fatos ocorridos no meu município", disse Edney.