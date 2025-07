Ex-atleta quebrou ossos de maxilar, bochecha, boca, nariz e olho de mulher

A mulher foi ouvida pela delegada na segunda-feira à noite, em sua casa, e afirmou que o casal participava de um churrasco na área de lazer do prédio onde ela mora, no bairro da Ponta Negra, orla de Natal. Em determinado momento, ela contou que Igor pediu para ver o celular dela. "Ela mostrou, e ele ficou enciumado", conta a delegada.

Ela falou que as mensagens não tinham nada demais. Ele então subiu pelo elevador para tirar as coisas dele que estavam na casa dela, e ela foi atrás para conversar. Ele disse que conversaria, e queria que ela saísse do elevador. Ela, já temendo pela por qualquer conduta que ele poderia praticar contra ela, sabendo que no corredor [as câmeras] não iriam pegar o ato, permaneceu dentro do elevador. Foi aí que ele entrou e agrediu.

Victória Lisboa

Em entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Record, a vítima contou que ele a ameaçou enquanto batia: "Ele disse que eu ia morrer", lembra. Ela disse que namorava Igor há havia quase dois anos e que eles "estavam sempre juntos".

Empurrão e incentivo a suicídio

Ainda de acordo com a delegada, a vítima informou que ela já havia sido agredida com empurrão, mas não houve qualquer denúncia à polícia. Além disso, a vítima disse, de acordo com a delegada, que em outras ocasiões, quando conversava com Igor sobre o pensamento de se matar, ele a estimulava.

"Ela contou que isso foi uma situação que ela estava passando com o psicológico abalado, que estava querendo tomar remédios, e ele a incentivou a tomar essa atitude. O grau de violência psicológica que ela estava sofrendo era muito grande", afirma.