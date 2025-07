Homem que deu 61 socos em namorada pede cela isolada por 'risco à vida'

O pedido de Igor foi despachado pela justiça para que a Seap (Secretaria de Estado da Administração Penitenciária) se posicione sobre a necessidade ou não dá transferência de cela. A pasta informou nesta quinta-feira ao UOL que já recebeu o ofício, mas que está no prazo ainda de análise. Detido no CRT, a Seap informou que até agora não houve intercorrências em sua estadia no local.

Segundo a pasta, as celas individuais do presídio são destinadas apenas a presos em sanção disciplinar. O presídio tem dois pavilhões, com 18 celas cada um, sendo seis para isolamento e uma de triagem.

Igor Eduardo Pereira Cabral, deu mais de 60 socos no rosto da namorada Imagem: Reprodução/Instagram

A Seap informou que, ao chegar na unidade, Igor passou por uma comissão técnica de classificação, que é uma equipe multidisciplinar formada por policiais penais, psicólogos e uma equipe de saúde, que realiza com todos os presos um levantamento biopsicossocial, com análise de antecedentes e periculosidade.

O centro é considerado a porta de entrada do sistema prisional e onde todo detento passa um tempo para se adaptar à vida na prisão, tomando ciência das regras e da disciplina necessárias. Após esse prazo, ele é transferido para um presídio. Não há, por ora, previsão de transferência de Igor.

O advogado do agressor, Carlos Almeida, afirmou à coluna que a família de Igor está muito abalada e recebendo muitas ameaças, e por ora eles pedem que não seja dada entrevista. Sobre essas ameaças, amigas e a própria vítima postaram pedindo que as pessoas parem de as procurar, alegando que a justiça deve ser feita apenas contra Igor, e que outras pessoas não têm qualquer relação com o fato.