AM vai pagar R$ 300 mil e dar casa à indígena presa que denunciou estupros

PM vai indiciar suspeitos

A Polícia Militar do Amazonas informou na quinta-feira que os policiais acusados de praticar abusos sexuais contra a indígena serão indiciados pelo crime de estupro. Eles são alvo de investigação em um IPM (Inquérito Policial Militar), que já está "em fase de finalização". Os nomes dos suspeitos não foram informados.

Segundo a PM, "as provas dos autos analisadas durante o procedimento investigatório" foram determinantes para a decisão do indiciamento dos militares. Eles estão afastados preventivamente de suas funções.

Além do IPM, a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher também está investigando o caso, por meio de inquérito policial. Outro procedimento para investigar a conduta dos agentes foi aberto pela Corregedoria-Geral de Justiça, integrante do Sistema de Segurança do Amazonas.

A defesa de três dos cinco policiais militares e do guarda municipal presos por suspeita de estupro a uma indígena presa em Santo Antônio do Içá (AM) afirma que a acusação é falsa e que os agentes estão sofrendo danos à imagem pessoal por conta da repercussão do caso.

Defesa nega estupros

A advogada Viviane Batalha Cacau diz ao UOL que os policiais e o guarda relataram que nunca houve relação sexual com a detenta, nem mesmo de forma consensual, e que a foto dela com homens em uma cela foi forjada.