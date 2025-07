Tarifados, exportadores do Vale do São Francisco perderão 70% das vendas

O setor de fruticultura gera cerca de 250 mil empregos diretos e 950 mil indiretos na região. A Valexport cita que a região movimenta US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,7 bilhões) em exportações por ano, com destaque para a manga —fruta que tem o maior valor exportado na balança comercial do setor no país.

Apesar do tarifaço confirmado, ele afirma que o setor deve seguir com parte das vendas, que ocorrem de forma consignado —o que não for vendido, vai para o lixo. No caso, com a taxa de 50%, os valores da manga deve subir no mercado estadunidense. Para o setor, exportar uma parte minizará os prejuízos.

As mangas para os EUA do tipo tommy são vendidas quase que exclusivamente para o país norte-americano, já que na Europa ela não tem entrada.

"Não existe outro país que absorva essas frutas. Os países do continente europeu recebem 70% de toda a manga que exportamos, mas não querem essa variedade", alega.

Segundo Tassio, o mercado interno não tem como absorver a produção, então inicialmente eles veem como viável exportar uma pequena quantidade. "É possível manter um volume baixo de venda, não mais que 30%, pois mais do que isso, o preço lá vai ficar abaixo da viabilidade. Ou seja, 70% ficará no mercado interno, não temos opções", explica.

Manga produzida com polo irrigado pelas águas do São Francisco em Pernambuco Imagem: Valexport/Divulgação

No caso de venda dentro do Brasil, Tassio diz que o aumento da oferta deve pressionar os preços para baixo, o que inviabilizar até mesmo a colheita.