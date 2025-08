Mulher que levou 61 socos colocará placas e parafusos para reconstruir face

Ainda não há certeza de que apenas uma cirurgia irá corrigir os problemas. "Estamos planejando a resolução do caso em um único tempo cirúrgico, mas não podemos descartar a possibilidade de outra abordagem. A paciente está ciente", afirma.

O hospital-escola onde a mulher será operada é integrante do SUS (Sistema Único de Saúde), ligado à UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e vinculado à Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

O local foi escolhido porque o hospital tem um programa de residência em cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial pela UFRN, que funciona desde 2010 e oferece atendimento a casos de média e alta complexidade, incluindo vítimas de violência.