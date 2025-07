Serial killer é condenado pela 3ª vez em Maceió; penas já somam 86 anos

O caso de hoje

No júri de hoje, Santos confessou que matou Ana Clara e voltou a alegar que ouviu vozes, que teriam dado "ordem para executá-la". "Não premeditei, apenas quando eu saí da igreja, ela estava traficando [drogas]", disse.

A versão de Albino, porém, é mentirosa, segundo revelaram as investigações: Ana não tinha qualquer relação com tráfico, e as testemunhas afirmaram que ela estava assistindo a um jogo quando foi perseguida e morta.

Promotor Antônio Velas Boas fala durante juri de serial killer Imagem: MP-AL/Divulgação

A defesa de Albino voltou a alegar problemas mentais e o advogado dele Geoberto Lima, disse que ele "precisa de amor, precisa de perdão".

O argumento foi questionado pelo promotor do caso, Antônio Vilas Boas. "Que doido é esse, doutor? O seu doido não tem nada de doido, porque doido não vigia as vítimas, não premedita o crime, não sai na calada da noite perseguindo, não foge e se esquiva das investigações", alegou em suas considerações.