Mulher que levou 61 socos faz cirurgia de 9h e reconstrói face com sucesso

A vítima teve múltiplas fraturas pelos 61 socos dados pelo ex-atleta Igor Eduardo Cabral, que está preso preventivamente. Segundo exames de imagem, ela teve ferimentos nos ossos que compõem estruturas de nariz, olho, boca, bochecha e maxilar.

A operação foi feita no centro cirúrgico e sob anestesia geral com uma equipe multidisciplinar composta por cirurgiões-dentistas especialistas em cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial, além de anestesistas e profissionais de enfermagem.

Fachada do Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal Imagem: Divulgação

O hospital-escola onde a mulher foi operada é integrante do SUS (Sistema Único de Saúde), ligado à UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e vinculado à Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

O local foi escolhido porque o hospital tem um programa de residência em cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial pela UFRN, que funciona desde 2010 e oferece atendimento a casos de média e alta complexidade, incluindo vítimas de violência.