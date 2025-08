Gilmar vota por derrubar lei do AM que proíbe menores em parada LGBTQIA+

A lei é homofóbica e transfóbica, já que se baseia em "mentiras comumente disseminadas por grupos extremistas", criando "pânico moral" e gerando segregação e violência;

Violação a tratados internacionais de direitos humanos;

A lei não protegeria, mas sim puniria crianças e adolescentes que "destoam do padrão hegemônico da sociedade cisheteronormativa";

Rompimento de preceito fundamental da República de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.;

Desrespeito aos direitos e à livre manifestação e reunião e de liberdade de expressão, já que a lei estabeleceria uma "censura prévia".

Ferimento aos princípios da cidadania sexual e de gênero e da proteção integral da criança e do adolescente, já que a lei as priva de acesso à informação sobre respeito e tolerância às orientações sexuais e identidades de gênero, tratando-as como "impuras e perversas".

O projeto e a lei

O projeto de lei foi proposto pelo deputado estadual Delegado Péricles (PL) e aprovado em sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas no dia 23 de agosto de 2023.

O deputado alegou que, embora o evento seja tradicional no estado, a Parada do Orgulho LGBTQIA+ "se tornou um local de prática de exposição do corpo, com constante imagens de nudez, simulação de atos sexuais, manifestações que, em alguns casos, resultam em intolerância religiosa, além do consumo exagerado de bebidas alcoólicas".

A Assembleia Legislativa do Amazonas sustentou na sua defesa no STF que não há inconstitucionalidade formal e defendeu o exercício legítimo da competência da Casa, argumentando que não haveria normas federais gerais que regulamentem a participação de crianças e adolescentes em manifestações político-artísticas relacionadas ao orgulho LGBTQIAPN+.