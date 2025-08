Sem EUA, setor de pescado do RN paralisa barcos e cogita suspender empregos

"Não exportamos para Europa porque tem embargo, nem para a Ásia porque o custo aéreo inviabiliza, e não podemos pensar na África porque é um produto muito nobre", diz.

Se não for resolvido logo, vamos tentar vender no mercado interno a preços mais baixos para ao menos cobrir os custos. Estamos precisando de apoio estadual, com isenção do ICMS no óleo diesel; e da ajuda federal, com linhas de financiamento como ocorreu na pandemia, além da suspensão de impostos por algum tempo.

Arimar França Filho

Em nota, a governadora Fátima Bezerra (PT) informou que vai se reunir com os empresários do estado às 11h de hoje feira para debater as demandas e ajudas para os setores exportadores afetados. Ainda segundo o governo, o estado está "dialogando com o governo federal para a "reabertura do mercado europeu para nossos pescados" e pretende "habilitar nossas plantas para o mercado chinês".

Por ano, o setor exporta cerca de 3 mil toneladas de produtos, e o melhor período para vendas para os EUA ocorre entre outubro e abril. Dados do Observatório da Indústria MAIS RN mostram que, entre janeiro e junho de 2025, foram exportados mais de US$ 11,5 milhões (cerca de R$ 64 milhões) em peixes frescos ou refrigerados do estado para os EUA.

Da produção exportada potiguar, 70% é atum, 10% meca (conhecido como picanha do mar) e 20% são espécies variadas de peixes costeiros que são comprados a pescadores artesanais.