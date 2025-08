'Doações pararam': mães cobram do governo pensão para vítimas da zika

Doações desabaram

Segundo Germana Soares, presidente da União de Mães de Anjos em Pernambuco, a notícia da aprovação da pensão fez desabar o número de pessoas que ajudavam a associação. "As nossas doações caíram em 92%. Se você for na sede agora [sexta pela manhã], a casa está fechada", diz.

Quando sai na TV, no jornal, numa rede social que foi aprovado uma lei para as crianças com microcefalia, todo mundo já acha que já está recebendo, então param de doar. A ideia inicial passada era de que em em duas, três semanas após o veto a pensão iria entrar em vigor.

Germana Soares

Hoje, essas crianças têm direito apenas a uma pensão de um salário mínimo (R$ 1.518 atualmente), que não cobre sequer os gastos com um bom plano de saúde. Como o UOL mostrou em maio, essas crianças exigem altos gastos mensais para se manterem vivas, o que muitas vezes só é possível com endividamento e doações.

Muitas sofrem com dores intensas e necessitam de cirurgias para corrigir malformações, que demoram meses para serem liberadas pelo SUS. Além de crises de epilepsia, as crianças podem apresentar problemas como luxação no quadril e escoliose (desvio na coluna).

A situação se tornou particularmente difícil para as mães de crianças do interior. "Temos pacientes que são do sertão, que se operaram do quadril e não têm como voltar para as suas cidades porque é muito longe. Então elas precisam ficar aqui no Recife fazendo as revisões de semana em semana. Mas a gente encerrou essas atividades porque não tem dinheiro para manter", diz Germana.