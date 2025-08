Lesões por 61 socos foram similares às de acidente de carro, diz cirurgião

O cirurgião-dentista Kerlison Paulino de Oliveira, que coordenou a operação de reconstrução da face da mulher que levou 61 socos do namorado em Natal, comparou as lesões encontradas no rosto de Juliana Soares, 35, às causadas por um acidente de carro.

"Digo isso pelo padrão de fraturas: não se tem esse padrão que vimos quando se trata de agressão física. Foram múltiplas fraturas e incontáveis fragmentos grandes e pequenos", afirmou em entrevista ao UOL, após a cirurgia.

A operação, com duração prevista de cinco horas, durou nove.



A vítima passou por um procedimento chamado osteossíntese, custeado pelo SUS, no Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal. Ela deve ficar pelo menos três dia internadas até receber alta.