COP30: hotel 3 estrelas em Belém é mais caro que suíte do Copacabana Palace

Preço de casas e apartamentos superam R$ 1 milhão para período completo da COP30 Imagem: Reprodução

Governo busca solução

Procurado pela coluna, o Governo do Pará informou que vem adotando "uma série de soluções para ampliar a oferta de hospedagem em Belém e na região metropolitana durante a COP30".

Além da rede hoteleira já existente, estão em construção novos hotéis, como o Vila COP, que contará com 405 leitos para delegados e líderes. A União contratou navios para hospedagem flutuante, e escolas da rede estadual estão sendo adaptadas no padrão hostel para receber visitantes. Também foram estimulados o aluguel de temporada e parcerias com plataformas digitais para ampliar a disponibilidade de leitos.

Governo do Pará

Ainda segundo a nota, em julho, o governo firmou acordo de cooperação com a ABIH (Associação Brasileira da Indústria Hoteleira) no Pará para garantir "quartos a custos acessíveis na rede hoteleira para delegações de 196 países e demais participantes da COP30.