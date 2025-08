Polícia é responsável por 3 em cada 4 mortes em cidade de Sergipe

Na manhã do dia 4 de setembro de 2024, o jovem Ayslan da Silva Assis, 22, foi morto em uma ação da Polícia Civil em Itabaiana (56 km de Aracaju). “Meu irmão ia para o trabalho, não tinha antecedentes criminais, era uma pessoa querida, tímida e amada por todo mundo que o conhecia”, diz Alexandro Assis.

Com 108 mil habitantes, Itabaiana registrou 41 mortes violentas intencionais (as chamadas de MVI) no ano passado. Do total, 31 foram mortes foram causadas pelas polícias nas chamadas intervenções legais — como aconteceu com Ayslan. O número representa 75,6% do total de MVI do município em 2024 e o maior índice do país entre todas as cidades com mais de 100 mil habitantes, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Para se ter ideia da dimensão do número, se não fossem contatos os outros dez assassinatos, Itabaiana ainda teria uma taxa de 28,7 mortes para cada 100 mil habitantes. O dado supera em 40% a taxa geral de MVI do país no ano passado, de 20,8.