Após pressão do PT do CE e 'briga' com PE, Lula demite presidente da Sudene

O presidente Lula demitiu nesta terça-feira o presidente da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), Danilo Cabral (PSB). O nome do gestor estava sendo fritado pelo PT do Ceará, que reclamava do ritmo de liberação de verbas para as obras da ferrovia Transnordestina pelo FNDE (Fundo de Desenvolvimento do Nordeste), controlado pelo órgão.

A demissão foi anunciada pelo próprio Cabral em sua rede social. "Deixo o cargo com a convicção do dever cumprido. Agradeço também a todas as manifestações de apoio e solidariedade recebidas nos últimos dias. Continuarei atuando em favor do desenvolvimento do Nordeste —especialmente de Pernambuco, minha terra natal", afirmou.