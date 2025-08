Influencer presa é investigada por suposto 'plano de mortes' no Maranhão

Na ação, dinheiro, arma, telefones e carros e bens de luxo foram apreendidos. "No caso do celular dela, os dados foram extraídos de imediato e encontramos um diálogo com outra pessoa dizendo: 'Um já foi, agora faltam 3'", disse o delegado Augusto Barros, superintendente de Investigações Criminais da Polícia Civil do Maranhão.

Na conversa, os nomes dos alvos citados, segundo a polícia, são:

Deputado estadual Yglésio Moisés (PRTB), autor do projeto que proíbe a divulgação de jogos de azar no Maranhão;

Delegado Pedro Adão, que comanda as investigações contra a influenciadora

Jornalista Domingos Costa, que mantém um blog noticioso.

O nome que "já foi", citado pelo delegado, é o do jornalista Luís Cardoso, que morreu de infarto em abril deste ano. Caso o plano seja confirmado, a polícia não descarta abrir uma investigação para confirmar a morte natural ou não do jornalista.

O teor detalhado das mensagens não foi divulgado.

Segundo o delegado, as investigações agora tentam entender se havia mesmo um planejamento para matar essas pessoas. "Isso ainda não está claro. Sabemos quem é a pessoa que recebeu as mensagens, era um contato próximo à investigada", cita.