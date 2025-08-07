PI: Justiça cancela show de Alok em cidade que negou respirador de R$ 5 mil
A Justiça do Piauí determinou que a prefeitura de Cocal cancele os contratos de shows com cachês que somam R$ 1,8 milhão para o festival Festejos do Povo. O evento, marcado para os dias 11 a 14 no município de 28 mil habitantes, tinha contratado estrelas nacionais como o DJ Alok e o cantor Natanzinho Lima, que devem ter shows cancelados.
A decisão liminar foi dada nesta quinta-feira (7) pelo juiz Anderson Brito da Mata, da Vara Única de Cocal, atendendo a pedido do MP-PI (Ministério Público do Piauí). Ele entendeu que a cidade acabou de sair do estado de calamidade financeira e apresenta deficiência na prestação de serviços públicos e na quitação de débitos judiciais.
Os documentos juntados até o presente momento mostram que o município de Cocal pretende gastar R$ 1,84 milhão com a contração de bandas/artistas para os festejos de Cocal/2025, mas não se dispõe a gastar R$ 10 mil com o tratamento médico/hospitalar [...] ou mesmo arcar com o respirador no valor de R$ 5 mil. De igual forma, furta-se a solucionar o problema de abastecimento de água, evita pagar os RPV [Requisição de Pequeno Valor].
Trecho da decisão
Em caso de descumprimento, o juiz estabeleceu uma multa diária de R$ 3 milhões a ser arcada pessoalmente pelo prefeito Cristiano Britto (Republicanos). Por ser em primeira instância, ainda cabe recurso.
Segundo a prefeitura, os valores seriam provenientes de "recursos não vinculados de impostos", alegando que parte das contratações seria custeada pelo governo do estado ou por emendas parlamentares federais.
No entanto, o juízo constatou que "não há nos autos documentos que comprovem que foi o Estado do Piauí quem contratou tais bandas". Além disso, foi ressaltado que as emendas parlamentares recebidas não possuem destinação específica para shows.
Valores dos contratos que devem ser cancelados:
- DJ Alok - R$ 800 mil
- Natanzinho Lima - R$ 650 mil
- Hungria Hip Hop - R$ 250 mil
- Anjos de Resgate - R$ 140 mil
A decisão ainda ordenou a retirada imediata de outdoors com a imagem do prefeito e sua esposa anunciando o evento. O magistrado entendeu que havia uma "promoção pessoal" e deu prazo de 24 horas para retirada, sob pena de multa pessoal de R$ 50 mil por dia para o prefeito e a primeira-dama.
Calamidade
A situação econômica de Cocal foi apontada como ponto crucial para a decisão, já que em 9 de janeiro o município decretou estado de emergência e calamidade financeira por seis meses, até 9 de julho.
Segundo um diagnóstico financeiro de 11 de março elaborado pela própria prefeitura, as despesas fixas —como servidores, precatórios, limpeza, repasse constitucional— comprometem 85,6% da receita corrente líquida mensal do município.
Essa situação é alarmante, pois indica que a administração pública está enfrentando um cenário de alta vulnerabilidade financeira, o que pode comprometer a prestação de serviços essenciais à população e limitar a capacidade de investimentos em áreas prioritárias, como saúde, educação, assistência social e infraestrutura.
Trecho da decisão
Há poucos dias, outro documento da Secretaria de Finanças informou que os serviços de saúde, educação e assistência social estavam sendo prestados regularmente e que a gestão havia se preparado financeiramente para o evento.
Não me parece crível concluir que em menos de 5 meses o município de Cocal saiu da penúria financeira descrita por seu Secretário de Finanças em março/2025 para uma situação de conforto econômico relatada pelo mesmo secretário em agosto.
Trecho da decisão
A decisão citou exemplos concretos das dificuldades financeiras, como:
- Negativas por falta de recursos da Secretaria Municipal de Saúde, em maio e julho de 2025, para custear tratamento médico e de equipamento.;
- Problemas não solucionados de abastecimento de água na localidade Carrapetas, onde o rio secou e a bomba do chafariz não funciona;
- Necessidade de penhora online nas contas do município para pagamento de verbas devidas a servidores públicos, apontando "vários bloqueios infrutíferos pelo fato de que no dia que foi realizado, as contas do município estavam zeradas".
Nesse cenário, diz o juiz, a decisão de contratar shows "ofende não só ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, mas também da moralidade administrativa".
Sobre a questão da promoção pessoal por meio de outdoors espalhados na cidade, o juiz entendeu que, ainda que tenham sido custeados pelo prefeito, sem o uso do recurso público, "resta claro, ao menos neste momento processual, que os administradores públicos estão usando o evento custeado pelo dinheiro público para promoção pessoal".
"Tal conduta fere a moralidade e a impessoalidade que deve nortear o trato da coisa pública", diz.
A coluna procurou a Prefeitura, mas não conseguiu contato. Em publicação no final da manhã desta quinta-feira na conta oficial do município no Instagram, a prefeitura questiona o argumento de que "essa gestão só sabe fazer festa?" e disse que a prefeitura "tem trabalhado com seriedade e compromisso para transformar a cidade com ações concretas em todas as áreas".
"Por aqui, comemoração caminha junto com trabalho, compromisso e resultados", diz a postagem.
