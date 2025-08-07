RN: Justiça aceita denúncia e torna réu homem que deu 61 socos na namorada
A 1ª Vara Criminal de Natal aceitou nesta quinta-feira (7) a denúncia feita pelo MP-RN (Ministério Público do Rio Grande do Norte) conta o homem que espancou a namorada com 61 socos dentro de um elevador em Natal. Com isso, o ex-atleta Igor Eduardo Cabral, 29, passa a ser réu por tentativa de feminicídio.
Igor foi preso em flagrante no dia 26 de julho e teve a prisão convertida para preventiva, qu, ando não há prazo. O processo segue em segredo de Justiça.
O processo agora corre no Tribunal do Júri e tem duas fases: a primeira coordenada pelo juiz, que vai ouvir a defesa e a acusação. A partir daí, ele vai vai decidir se pronuncia ou não o réu, ou seja, se ele vai a júri popular pela tentativa de feminicídio.
A pena para a tentativa de feminicídio é a mesma do feminicídio (20 a 40 anos), mas com redução obrigatório de um a dois terços por não ter se consumado. No caso, Igor pode pegar de 6 a 26 anos. A dosimetria da pena varia conforme a gravidade do crime.
No relatório final, a polícia reforçou a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Segundo a conclusão do inquérito, a detenção de Igor é necessária "diante da gravidade dos fatos, da periculosidade do indiciado e da necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima".
A vítima, Juliana Garcia, 35, foi ouvida duas vezes durante a investigação. Em seu primeiro depoimento, ainda no hospital, ela não conseguiu falar devido aos ferimentos no rosto, por isso, escreveu em um papel. Na segunda vez em que foi ouvida, a mulher contou aos policiais o que havia ocorrido.
Mulher espancada diz que ele queria matá-la
A mulher falou à TV Record que a agressão foi uma tentativa de acabar com sua vida. "Ele disse 'então você vai morrer' e começou a me bater", relatou. "Eu resisti, ele falhou no plano dele", declarou a mulher.
Ela teve quatro ossos da face quebrados e não consegue mastigar. A vítima contou à emissora que, no momento da agressão, seu rosto estava muito ensanguentado - o que dificultou a visão, mas relata ter se esforçado permanecer consciente. "Ele só me batia. Se eu apagasse, acho que eu teria morrido", afirmou. Em um relacionamento com Cabral há quase dois anos, ela define a relação como tóxica e abusiva e o descreve como muito ciumento.
"Ele era muito controlador, mas ele justificava isso como uma forma de amor", contou. A mulher sabia do histórico de agressão do então namorado com outros homens, mas disse: "Nunca pensei que comigo seria assim".
Sete meses antes do episódio no elevador, ela já havia sofrido outra agressão. "Durante uma discussão nossa, ele me empurrou e eu caí. Quando isso aconteceu, puxei a camisa dele para não cair, nisso tirou uns três pontinhos da camisa dele. E ele disse que tinha sido agredido e chamou a polícia", relatou a vítima.
Na ocasião, ela conta que os policiais perguntaram se ela queria registrar denúncia pela Lei Maria da Penha. Mas ela decidiu não registrar o boletim de ocorrência. "Pensei que tinha sido impulso dele", disse. Cabral também já tinha quebrado outros dois celulares de Juliana por ciúmes.
A culpa não foi minha e a culpa nunca será da vítima. Nenhuma mulher é culpada por ter sido agredida. Eu não tenho responsabilidade do ato dele. A responsabilidade do que ele fez é única e exclusivamente dele e ele tem que pagar por isso
Vítima, em entrevista
Igor denunciou que foi agredido em cela
Agressor afirmou que apanhou de agentes penais na Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim (RN). O homem foi transferido para a cadeia pública após a defesa pedir cela individual. O advogado de Cabral, Carlos Almeida, disse que o objetivo era preservar a vida e integridade física do cliente. Antes, ele estava detido em um presídio em Parnamirim com outros seis presos.
Homem disse que foi colocado sozinho em cela, algemado e nu, e agredido por policiais penais. Segundo o boletim de ocorrência ao qual o site Via Certa teve acesso, as autoridades teriam desferido murros, chutes e cotoveladas, além de terem usado spray de pimenta contra ele.
Igor ainda narrou que policiais teriam dito que ele "chegou no inferno" e ameaçado envenenar sua refeição. Ainda na versão do preso, ele teria recebido um lençol e orientação para 'se matar'.
Preso foi levado à delegacia de plantão, onde registrou boletim de ocorrência. A defesa dele, porém, diz que não foi acionada e que não teve acesso ao cliente ou à denúncia.
Secretaria da Administração Penitenciária disse ter recebido denúncia de "violação à integridade física". Em nota divulgada, a Seap afirmou que a agressão teria sido praticada por policiais penais de plantão.
"A Coordenadoria da Administração Penitenciária e a Ouvidoria do Sistema Penitenciário se deslocaram para unidade prisional com o objetivo de averiguar os fatos e acompanhar o interno para registro de ocorrência na Delegacia de Plantão da Polícia Civil e exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia", diz a nota da Seap.
Em caso de violência, denuncie
Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.
Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.
*Com Estadão Conteúdo
