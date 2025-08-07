RN: Justiça aceita denúncia e torna réu homem que deu 61 socos na namorada

A pena para a tentativa de feminicídio é a mesma do feminicídio (20 a 40 anos), mas com redução obrigatório de um a dois terços por não ter se consumado. No caso, Igor pode pegar de 6 a 26 anos. A dosimetria da pena varia conforme a gravidade do crime.

No relatório final, a polícia reforçou a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Segundo a conclusão do inquérito, a detenção de Igor é necessária "diante da gravidade dos fatos, da periculosidade do indiciado e da necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima".

A vítima, Juliana Garcia, 35, foi ouvida duas vezes durante a investigação. Em seu primeiro depoimento, ainda no hospital, ela não conseguiu falar devido aos ferimentos no rosto, por isso, escreveu em um papel. Na segunda vez em que foi ouvida, a mulher contou aos policiais o que havia ocorrido.

Mulher espancada diz que ele queria matá-la

A mulher falou à TV Record que a agressão foi uma tentativa de acabar com sua vida. "Ele disse 'então você vai morrer' e começou a me bater", relatou. "Eu resisti, ele falhou no plano dele", declarou a mulher.

Ela teve quatro ossos da face quebrados e não consegue mastigar. A vítima contou à emissora que, no momento da agressão, seu rosto estava muito ensanguentado - o que dificultou a visão, mas relata ter se esforçado permanecer consciente. "Ele só me batia. Se eu apagasse, acho que eu teria morrido", afirmou. Em um relacionamento com Cabral há quase dois anos, ela define a relação como tóxica e abusiva e o descreve como muito ciumento.