Carlos Madeiro

Reportagem

TJ suspende lei que multava em até R$ 500 mil sátiras à crença cristã no AM

Colunista do UOL
Plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas
Plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas Imagem: Danilo Mello/ALEAM

O TJ-AM (Tribunal de Justiça do Amazonas) suspendeu, por unanimidade, os efeitos da lei estadual que proibia sátiras com crenças cristãs e estabelecia multas de até R$ 500 mil para quem descumprisse a norma.

O acórdão com a decisão foi publicado na última segunda-feira em resposta a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas contra a Lei 6.541/2023 que prevê penas para quem pratique "o vilipêndio de dogmas e crenças relativas à religião cristã sob forma de sátira, ridicularização e menosprezo no âmbito do Estado do Amazonas".

Com a decisão, os efeitos da legislação estão sustados até o julgamento do mérito, o que ainda não tem data.

O que diz a lei

O projeto de lei da deputada Débora Menezes (PL) foi aprovado no dia 5 de julho de 2023 com 19 votos favoráveis, um contra e uma abstenção. O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), vetou totalmente a proposição argumentando que ele fere a laicidade do estado. Entretanto, a Assembleia Legislativa derrubou o veto e promulgou a lei em 1º de novembro daquele ano.

A legislação ainda estabelece sanções administrativas e restrições à liberação de verbas públicas para eventos que promovessem a ridicularização ou menosprezo da religião cristã, incluindo manifestações sociais, culturais e de gênero, e a impossibilidade de realizar eventos públicos por cinco anos.

O que foi alegado

No pedido, a Procuradoria-Geral de Justiça alegou que a lei violava os princípios básicos previstos nas constituições federal e estadual. Para isso, ele se baseou em três pilares:

  • O princípio da laicidade do estado, que impede a concessão de proteção diferenciada a qualquer religião em detrimento de outras crenças ou da descrença;
  • A restrição prévia à crítica e à sátira de dogmas religiosos, sem caracterização de discurso de ódio ou incitação à violência, viola a liberdade de expressão e de crença;
  • A censura prévia e a insegurança jurídica decorrentes da norma impugnada justificam sua suspensão cautelar até o julgamento do mérito da ação.
Na ação, a Assembleia Legislativa argumentou que a lei visava proteger a liberdade de crença e consciência e coibir discursos de ódio, e que a suspensão da norma "expõe os símbolos religiosos cristãos ao discurso de ódio".

Além disso, alegou que a laicidade "não impede que o Estado adote medidas para proteger uma parcela da população, especialmente para consagrar valores constitucionais que permeiam uma convivência pacífica da sociedade" e que a liberdade de expressão não é absoluta, "sofrendo especial limitação no que se refere aos discursos de ódio."

O que decidiram?

Fachada do TJ-AM
Fachada do TJ-AM Imagem: Divulgação/TJ-AM

No julgamento, os desembargadores reconheceram as alegações da procuradoria e consideraram que a lei, com sua "redação vaga e genérica", gera insegurança jurídica e pode ocasionar "censura prévia", com o risco de aplicação de sanções administrativas e restrições indevidas à liberdade de manifestação cultural e artística.

A relatora do processo, a desembargadora Carla Maria Santos dos Reis, afirmou em seu voto que o princípio da laicidade estava ferido ao dar "status diferenciado no universo das crenças religiosas".

Sendo o Brasil um país não confessional, não cabe ao poder público criar preferência por determinada religião, tal como, a priori, ocorre com a norma em análise, a qual se preocupa exclusivamente com a defesa da religião cristã contra possíveis atos de vilipêndio de seus dogmas e crenças.
Voto de Carla Maria Santos dos Reis

Sobre a liberdade de expressão, a decisão apontou que a vedação genérica à sátira e à ridicularização de dogmas cristãos impõe uma "aparente limitação desproporcional à liberdade de expressão e crença".

Os desembargadores enfatizaram que a liberdade de expressão e de crença inclui o direito à crítica, inclusive a dogmas religiosos, desde que não configure incitação à violência ou discurso de ódio, condutas já tipificadas no Código Penal.

O artigo 5º da Constituição Federal prevê a liberdade de crença religiosa, fundada na pluralidade e no respeito às diversas manifestações humanas, dentre as quais está o direito à descrença religiosa e à manifestação dessa descrença, de modo que a crítica a determinada religião, ou mesmo o questionamento de seus dogmas e credos, constitui exercício legítimo do referido direito fundamental, não havendo, portanto, necessidade de legislação estadual que imponha sanções adicionais.
Voto de Carla Maria Santos dos Reis

