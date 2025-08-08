Juiz manda Renan Filho indenizar prefeito por ofensas em festa pós-eleição

Já o deputado Rafael Brito informou que sua assessoria jurídica está acompanhando o caso e não vai se pronunciar por ora.

Renan e Rafael foram processados porque, na madrugada do dia 31 de outubro de 2022, proferiram ofensas em um pequeno trio elétrico na porta do prédio onde o casal mora, no bairro da Ponta Verde, durante as comemorações da reeleição do governador Paulo Dantas (MDB) e da eleição do presidente Lula.

Vídeos gravados no dia mostram Renan enrolado com uma bandeira do Brasil falando: "João, você não está dormindo". "JHC, você se vendeu para o PL. Vai pagar um preço agora, vigarista!"

Entre o primeiro e o segundo turnos daquela eleição, JHC deixou o PSB, da base de Lula, para se filiar ao PL, trocando assim de palanque e passando a apoiar Jair Bolsonaro —para quem fez intensa campanha na ocasião.

Já o deputado Rafael Brito aparece chamando JHC de "oportunista" e dizendo que ele já teria recolhido a bandeira da sacada do apartamento, em alusão à campanha que fez para Bolsonaro.