Juiz manda Renan Filho indenizar prefeito por ofensas em festa pós-eleição
O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), e o deputado federal Rafael Brito (MDB) foram condenados a pagar uma indenização por danos morais de R$ 50 mil cada um ao prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC (PL), e à sua esposa, Marina Candia.
A decisão é do juiz Jamil Amil Albuquerque de Hollanda Ferreira, da 7ª Vara Cível da Capital, em sentença assinada nesta terça-feira. Por ser em primeira instância, ainda cabe recurso.
Procurado por meio de sua assessoria, Renan Filho não respondeu até o momento. O espaço está aberto para manifestação.
Já o deputado Rafael Brito informou que sua assessoria jurídica está acompanhando o caso e não vai se pronunciar por ora.
Renan e Rafael foram processados porque, na madrugada do dia 31 de outubro de 2022, proferiram ofensas em um pequeno trio elétrico na porta do prédio onde o casal mora, no bairro da Ponta Verde, durante as comemorações da reeleição do governador Paulo Dantas (MDB) e da eleição do presidente Lula.
Vídeos gravados no dia mostram Renan enrolado com uma bandeira do Brasil falando: "João, você não está dormindo". "JHC, você se vendeu para o PL. Vai pagar um preço agora, vigarista!"
Entre o primeiro e o segundo turnos daquela eleição, JHC deixou o PSB, da base de Lula, para se filiar ao PL, trocando assim de palanque e passando a apoiar Jair Bolsonaro —para quem fez intensa campanha na ocasião.
Já o deputado Rafael Brito aparece chamando JHC de "oportunista" e dizendo que ele já teria recolhido a bandeira da sacada do apartamento, em alusão à campanha que fez para Bolsonaro.
Não restam dúvidas de que a liberdade de expressão deve ser exercida de forma responsável, dentro dos limites legais, a fim, sobretudo, de preservar outros direitos fundamentais consagrados na ordem constitucional, art. 5º, que são os direitos da personalidade (inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem).
Trecho da decisão judicial
A primeira-dama gravou um vídeo chorando na manhã seguinte e declarando que as ofensas foram proferidas após as 2h. "Estou com minha bebê de um ano, que chorou por 60 minutos seguidos, enquanto ele nos ameaçava."
Os réus proferiram palavras injuriosas e difamatórias em cima de um trio elétrico, ao pararem em frente à residência dos autores com o som bem alto e em plena madrugada do dia 31/10/2022, perturbando o sossego não só de sua família (inclusive, da filha pequena) como de toda a vizinhança.
Trecho da decisão judicial
Rixa fica no passado?
A rixa dos políticos, porém, parece ter ficado pra trás. Este ano, JHC negociou diretamente a indicação de uma tia, a procuradora Marluce Caldas, para ser nomeada por Lula como ministra do STJ —o que ocorreu no último dia 10 de julho.
A nomeação rendeu até foto sorridente de Renan Filho e JHC ao lado de Marluce Caldas, em Brasília, no dia da indicação da procuradora —o que foi entendido como uma prova do cessar-fogo entre os grupos.
O acordo de nomeação incluiu a decisão de JHC de não renunciar à prefeitura para disputar cargos eletivos em 2026. Em 2022, ele era dado como nome certo para concorrer ao governo de Alagoas contra Renan Filho. JHC tem sinalizado que deve voltar ao PSB e assim estará na base de Lula em 2026.
Agora, sem JHC, Renan Filho não deve ter um adversário competitivo caso realmente decida concorrer a um terceiro mandato (ele foi governador entre 2015 e 2022).
Como JHC não deve concorrer a senador, o caminho para a reeleição de Renan Calheiros (MDB) e para a eleição de Arthur Lira (PP) para o Senado também devem ser facilitadas.
