Alok apoia decisão que cancelou seu show em cidade em crise no PI

Ele entendeu que a cidade acabou de sair do estado de calamidade financeira e apresenta deficiência na prestação de serviços públicos e na quitação de débitos judiciais.

O município de Cocal pretende gastar R$ 1,84 milhão com a contração de bandas/artistas para os festejos de Cocal/2025, mas não se dispõe a gastar R$ 10 mil com o tratamento médico/hospitalar [...] ou mesmo arcar com o respirador no valor de R$ 5 mil. De igual forma, furta-se a solucionar o problema de abastecimento de água, evita pagar os RPV [Requisição de Pequeno Valor].

Trecho da decisão

A prefeitura diz que o pagamentos dos shows seriam feito com "recursos não vinculados de impostos"; parte das contratações seria custeada pelo governo do estado ou por emendas parlamentares federais.

A Justiça, no entanto, considerou que "não há nos autos documentos que comprovem que foi o Estado do Piauí quem contratou tais bandas". Além disso, levou em conta que as emendas parlamentares recebidas não tinham destinação específica para shows.

A decisão ainda deu um prazo de 24 horas para retirada de outdoors com a imagem do prefeito e sua esposa anunciando o evento, sob pena de multa pessoal de R$ 50 mil por dia para cada um. O magistrado entendeu que havia promoção pessoal.

Calamidade

A situação econômica de Cocal foi apontada como ponto crucial para a decisão. Em 9 de janeiro, o município decretou estado de emergência e calamidade financeira por seis meses, até 9 de julho.