Alok apoia decisão que cancelou seu show em cidade em crise no PI
O DJ Alok, que seria a principal atração do evento Festejos do Povo, disse hoje que concorda com a decisão da Justiça do Piauí que cancelou os shows dele e de outras três atrações por causa da crise financeira enfrentada pelo município de Cocal (PI). O artista se pronunciou por meio de redes sociais.
"Quero dizer que eu concordo com a decisão porque eu não sabia sobre as condições do município", disse pelo X, onde também informou que determinou que sua equipe de contratos tenha mais cuidado ao fechar eventos com verba pública.
Fui convidado para me apresentar na cidade de Cocal, em um festival de três dias que abrange toda a região e conta com outras grandes atrações nacionais. Soube pela imprensa sobre a suspensão do evento e quero dizer que eu concordo com a decisão porque eu não sabia sobre as?-- Alok (@alokoficial) August 9, 2025
O cachê de Alok seria de R$ 800 mil, o maior do Festejos do Povo. O evento está marcado e vai ocorrer entre os dias 11 a 14 no município de 28 mil habitantes.
A Justiça também determinou o cancelamento das seguintes atrações:
- Natanzinho Lima - R$ 650 mil
- Hungria Hip Hop - R$ 250 mil
- Anjos de Resgate - R$ 140 mil
As redes sociais do evento continuam anunciando as atrações, apesar do cancelamento.
Entenda a decisão
A decisão liminar suspendendo os contratos foi dada anteontem pelo juiz Anderson Brito da Mata, da Vara Única de Cocal, atendendo a pedido do MP-PI (Ministério Público do Piauí).
Ele entendeu que a cidade acabou de sair do estado de calamidade financeira e apresenta deficiência na prestação de serviços públicos e na quitação de débitos judiciais.
O município de Cocal pretende gastar R$ 1,84 milhão com a contração de bandas/artistas para os festejos de Cocal/2025, mas não se dispõe a gastar R$ 10 mil com o tratamento médico/hospitalar [...] ou mesmo arcar com o respirador no valor de R$ 5 mil. De igual forma, furta-se a solucionar o problema de abastecimento de água, evita pagar os RPV [Requisição de Pequeno Valor].
Trecho da decisão
A prefeitura diz que o pagamentos dos shows seriam feito com "recursos não vinculados de impostos"; parte das contratações seria custeada pelo governo do estado ou por emendas parlamentares federais.
A Justiça, no entanto, considerou que "não há nos autos documentos que comprovem que foi o Estado do Piauí quem contratou tais bandas". Além disso, levou em conta que as emendas parlamentares recebidas não tinham destinação específica para shows.
A decisão ainda deu um prazo de 24 horas para retirada de outdoors com a imagem do prefeito e sua esposa anunciando o evento, sob pena de multa pessoal de R$ 50 mil por dia para cada um. O magistrado entendeu que havia promoção pessoal.
Calamidade
A situação econômica de Cocal foi apontada como ponto crucial para a decisão. Em 9 de janeiro, o município decretou estado de emergência e calamidade financeira por seis meses, até 9 de julho.
Um diagnóstico financeiro de 11 de março, elaborado pela própria prefeitura, aponta que as despesas fixas (com servidores, precatórios, limpeza, repasse constitucional) comprometem 85,6% da receita corrente líquida mensal do município.
Essa situação é alarmante, pois indica que a administração pública está enfrentando um cenário de alta vulnerabilidade financeira, o que pode comprometer a prestação de serviços essenciais à população e limitar a capacidade de investimentos em áreas prioritárias, como saúde, educação, assistência social e infraestrutura.
Trecho da decisão
Há poucos dias, outro documento da Secretaria de Finanças informou que os serviços de saúde, educação e assistência social estavam sendo prestados regularmente e que a gestão havia se preparado financeiramente para o evento.
Não me parece crível concluir que em menos de 5 meses o município de Cocal saiu da penúria financeira descrita por seu Secretário de Finanças em março/2025 para uma situação de conforto econômico relatada pelo mesmo secretário em agosto.
Trecho da decisão
O juiz afirmou que a decisão de contratar shows "ofende não só ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, mas também da moralidade administrativa".
A coluna procurou a prefeitura, mas não conseguiu contato. Em publicação no final da manhã de quinta-feira na conta oficial do município no Instagram, a prefeitura fez uma publicação que diz: "Por aqui, comemoração caminha junto com trabalho, compromisso e resultados".
