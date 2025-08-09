Afundamento em Maceió afeta área maior que a do mapa oficial, diz estudo

É disso que reclamam moradores dos bairros de Farol, Bebedouro e Bom Parto, que não foram indenizados por estarem fora da área de risco oficial. Eles dizem que há rachaduras em suas casas e prédios e culpam o afundamento do solo. As avaliações oficiais, no entanto, descartam a relação com a mineração, o que agora é cientificamente contestado.

O geólogo Marcos Eduardo Hartwig afirma que o alto nível de dano de imóveis no entorno do mapa de risco mostra que é necessário avaliar o afundamento a partir de outras variáveis. "O limiar usado [para classificar como área de criticidade] foi o de afundamento a partir de 5 milímetros ao ano, mas essa não é uma métrica adequada. Os resultados desse nosso estudo mostram uma necessidade de revisar o mapa de ações prioritárias", afirma.

O estudo sugere que sa autoridades elaborem um novo mapa analisando os imóveis, mas utilizando "metodologias estabelecidas na literatura".

Ainda segundo o geólogo, parte dos danos nessa área deve ser atribuída a movimentos do solo anteriores a 2019, quando começou o monitoramento da área. "Essas áreas hoje têm intervalo menor de movimentação do terreno. Mas um trabalho da professora da Magdalena [Vassileva, do Inpe] aponta que os deslocamentos, na verdade, começaram ao menos desde 2004. O que ficou para trás, eu não consigo saber", explica.

O pesquisador diz ainda que, além do movimento vertical (para baixo), a área também apresenta deslocamentos horizontais, ou seja, para os lados, o que contribui para que imóveis tenham problemas estruturais.