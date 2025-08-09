Afundamento em Maceió afeta área maior que a do mapa oficial, diz estudo
Imóveis que estão fora do mapa de risco também foram afetados pelo afundamento do solo em Maceió. É o que afirma um relatório apresentado ontem por pesquisadores a autoridades, jornalistas e moradores da região .
O documento questiona a metodologia da Defesa Civil do município para definir a região ameaçada pelo afundamento. Os pesquisadores dizem que a métrica usada para definir o mapa atual não é adequada e que é necessário reavaliar para imóveis que estão ao lado da área considerada crítica.
A metodologia usada não está de acordo com a literatura internacional e parece contradizer as evidências de campo. (...) Os dados mostram edifícios que exibem danos e que experimentam movimentos, mas que não foram classificados em zona [de risco] alguma.
Marcos Eduardo Hartwig, pesquisador que apresentou o relatório
Em nota, a Defesa Civil de Maceió defendeu a metodologia que adota hoje, enquanto a Braskem reafirmou que atua para mitigar os efeitos do afundamento (leia mais abaixo).
Quem solicitou o estudo foi o Núcleo de Proteção Coletiva da Defensoria Pública de Alagoas. O órgão tem ajuizado ações contra a Braskem por conta dos danos gerados ao longo de 40 anos de mineração de salgema do subsolo de Maceió.
Além de Marcos Eduardo Hartwig, do Departamento de Geologia da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo), assinam o relatório Fábio Furlan Gama, Magdalena Vassileva, Djamil Al-Halbouni e Mahdi Motagh, do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), pela Leibniz University Hannover e pela Universidade de Leipzig (Alemanha).
Moradores não indenizados relacionam rachaduras em imóveis ao afundamento
Ao todo, 15 mil imóveis foram desocupados e cerca de 60 mil pessoas tiveram de ser deixar suas casas em cinco bairros. Essas áreas são a chamadas de criticidade 00. Há uma outra área, ainda ocupada, de criticidade 01 que está sendo monitorada, mas também registra rachaduras. Além dessas duas, o estudo sugere que imóveis ao lado dessas zonas também são afetados.
É disso que reclamam moradores dos bairros de Farol, Bebedouro e Bom Parto, que não foram indenizados por estarem fora da área de risco oficial. Eles dizem que há rachaduras em suas casas e prédios e culpam o afundamento do solo. As avaliações oficiais, no entanto, descartam a relação com a mineração, o que agora é cientificamente contestado.
O geólogo Marcos Eduardo Hartwig afirma que o alto nível de dano de imóveis no entorno do mapa de risco mostra que é necessário avaliar o afundamento a partir de outras variáveis. "O limiar usado [para classificar como área de criticidade] foi o de afundamento a partir de 5 milímetros ao ano, mas essa não é uma métrica adequada. Os resultados desse nosso estudo mostram uma necessidade de revisar o mapa de ações prioritárias", afirma.
O estudo sugere que sa autoridades elaborem um novo mapa analisando os imóveis, mas utilizando "metodologias estabelecidas na literatura".
Ainda segundo o geólogo, parte dos danos nessa área deve ser atribuída a movimentos do solo anteriores a 2019, quando começou o monitoramento da área. "Essas áreas hoje têm intervalo menor de movimentação do terreno. Mas um trabalho da professora da Magdalena [Vassileva, do Inpe] aponta que os deslocamentos, na verdade, começaram ao menos desde 2004. O que ficou para trás, eu não consigo saber", explica.
O pesquisador diz ainda que, além do movimento vertical (para baixo), a área também apresenta deslocamentos horizontais, ou seja, para os lados, o que contribui para que imóveis tenham problemas estruturais.
"Sabemos agora que foi utilizada uma metodologia própria, sem base científica, para a delimitação das áreas de criticidade. Isso evidencia a urgente necessidade de novos estudos independentes", diz Mauricio Sarmento, líder do movimento que pede a realocação de moradores da região do Flexal.
O estudo citou que a água que tem aparecido brotando nas ruas de Flexal deve ter relação direta com a movimentação e que é necessário fazer mais análises.
"Os relatórios oficiais vinham na contramão, como se descrevessem outra cidade. Eram documentos que afirmavam, com frieza técnica, que estava tudo sob controle —quando a população inteira via, sentia e vivia o contrário", diz defensor público Ricardo Melro, responsável pelo pedido do relatório.
Melro afirma que o documento aponta a ausência de um mapa de danos. "Não podemos confundir isso com o mapa de criticidade. Falamos de um mapa dos prejuízos reais, sofridos pelas pessoas e pelo território. A conclusão é clara: é preciso corrigir os rumos com urgência", diz o defensor público.
O que dizem a Defesa Civil e a Braskem
A Defesa Civil de Maceió afirma que "não há, até o momento, indicação de ampliação do mapa" e que "houve diminuiçãoo do processo de afundamento em algumas regiões".
O órgão diz ainda que "o Mapa de Linhas e Ações Prioritárias versão 5 foi construído de forma conjunta pelas Defesas Civis Municipal e Nacional, com apoio técnico do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) e da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)".
Toda a região afetada, assim como as áreas adjacentes, são monitoradas ininterruptamente por equipamentos que medem em milímetros a movimentação do solo e recebem visitas periódicas do Comitê de Acompanhamento Técnico.
Defesa Civil de Maceió
A Braskem disse que desde 2019 "atua em Maceió com foco na segurança das pessoas e no desenvolvimento de medidas para mitigar, reparar ou compensar os efeitos da subsidência do solo nos bairros de Bebedouro, Bom Parto, Pinheiro, Mutange e Farol".
O trabalho desenvolvido dentro e fora do mapa definido pela Defesa Civil Municipal --órgão público que detém a competência para a definição de áreas de risco e de monitoramento-- é baseado em critérios e estudos técnicos e amparado por acordos firmados com as autoridades e homologados pelo Judiciário. Tanto a área definida pela DCM como seu entorno são constantemente monitorados por uma rede de equipamentos robusta, capaz de detectar movimentos milimétricos do solo. Além disso, o Comitê de Acompanhamento Técnico (CAT) faz vistorias regulares no entorno da área e, até o momento, não houve indicação de adoção de um novo mapa.
Braskem
