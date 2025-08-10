Governo pede ao STF ordem 'excepcional' para pagar pensão a vítimas da Zika

A AGU (Advocacia-Geral da União) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) autorização especial para iniciar o pagamento da pensão especial e da indenização às crianças com microcefalia vítimas do vírus da Zika. A petição foi endereçada ao ministro Flávio Dino, que é o relator de um mandado de segurança apresentado por uma família.

A lei aprovada garante indenização de R$ 50 mil e uma pensão vitalícia especial de R$ 8.157,41 mensais, o que equivale ao teto da Previdência Social.

A AGU diz que, como o projeto aprovado pelo Congresso não apontou fonte de custeio e compensação orçamentária, a lei seria inconstitucional. Por isso, pediu que a corte abra uma exceção e autorize a União a pagar os valores sem as definições legais.