Governo pede ao STF ordem 'excepcional' para pagar pensão a vítimas da Zika
A AGU (Advocacia-Geral da União) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) autorização especial para iniciar o pagamento da pensão especial e da indenização às crianças com microcefalia vítimas do vírus da Zika. A petição foi endereçada ao ministro Flávio Dino, que é o relator de um mandado de segurança apresentado por uma família.
A lei aprovada garante indenização de R$ 50 mil e uma pensão vitalícia especial de R$ 8.157,41 mensais, o que equivale ao teto da Previdência Social.
A AGU diz que, como o projeto aprovado pelo Congresso não apontou fonte de custeio e compensação orçamentária, a lei seria inconstitucional. Por isso, pediu que a corte abra uma exceção e autorize a União a pagar os valores sem as definições legais.
De acordo com a AGU, o STF já declarou inconstitucionalidade formal de leis aprovadas em violação a esses princípios. "Diante desse cenário, torna-se premente que, para o cumprimento da decisão liminar proferida em 16.05.2025, seja reconhecida, em caráter absolutamente excepcional, a possibilidade jurídica de a União implementar os auxílios financeiros", alegou.
A decisão liminar citada pela AGU foi dada pelo ministro Flávio Dino com o objetivo de garantir o pagamento da indenização de R$ 60 mil —prevista em MP (medida provisória) assinada por Lula— para substituir o projeto vetado pelo governo. A MP, porém, perdeu a validade por não ter sido votada a tempo pelo Congresso Nacional.
Na ação, a AGU pede a autorização para pagamento de "todas as crianças que se enquadram na hipótese legalmente prevista, os auxílios financeiros instituídos pela Lei nº 15.156/2025, tanto no presente exercício financeiro quanto nos futuros".
Sobre a lei e o veto
Os benefícios haviam sido aprovados em sessão do Congresso Nacional no dia 17 de junho. Na ocasião, deputados e senadores —com apoio da base de Lula— derrubaram o veto presidencial ao projeto aprovado por Câmara e Senado no final de 2024.
A justificativa de Lula para vetar o projeto foi a falta de indicação de uma fonte de custeio, além incompatibilidade com o plano plurianual de gastos e com a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2025.
As associações de famílias de crianças com a síndrome afirmam ainda que, desde o veto, dez crianças que tratavam sequelas morreram. Por isso, alegam ser importante começar o pagamento o mais rápido possível.
A lei aprovada pelo Congresso instituiu a indenização e a pensão vitalícia às pessoas com deficiência permanente decorrente de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus da Zika desde 2015.
A demora na aprovação gerou críticas das mães das crianças, já que as doações desabaram após a notícia da concessão dos benefícios. Segundo as famílias, existem hoje cerca de 1,5 mil crianças com sequelas graves; três em cada quatro vítimas são do Nordeste. A maioria tem microcefalia, que virou o símbolo da emergência gerada pela doença. Um estudo da Fiocruz apontou que essas crianças têm 22 vezes mais risco de morte.
