Relatório indica atos 'fora da margem' de juízes que tentam promoção na PB

Relatório da investigação preliminar de uma suposta "maquiagem" de processos apontou índices "fora da margem" de 6 dos 13 juízes que se inscreveram à vaga de desembargador do TJ-PB (Tribunal de Justiça da Paraíba).

A investigação apura se os magistrados arquivaram processos ou realizaram atos judiciais para aumentar taxas de produtividade e ganhar mais pontos na disputa.

A inspeção dos processos está sendo feita pela CGJ (Corregedoria-Geral de Justiça) e avalia se algum magistrado cadastrou atos judiciais de forma indevida para tentar aumentar a pontuação para promoção por merecimento.