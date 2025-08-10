Relatório indica atos 'fora da margem' de juízes que tentam promoção na PB
Relatório da investigação preliminar de uma suposta "maquiagem" de processos apontou índices "fora da margem" de 6 dos 13 juízes que se inscreveram à vaga de desembargador do TJ-PB (Tribunal de Justiça da Paraíba).
A investigação apura se os magistrados arquivaram processos ou realizaram atos judiciais para aumentar taxas de produtividade e ganhar mais pontos na disputa.
A inspeção dos processos está sendo feita pela CGJ (Corregedoria-Geral de Justiça) e avalia se algum magistrado cadastrou atos judiciais de forma indevida para tentar aumentar a pontuação para promoção por merecimento.
O relatório preliminar, ao qual a coluna teve acesso, analisou 733 processos aleatórios com decisões entre novembro de 2024 a fevereiro de 2025. A apuração indicou que esses seis candidatos apresentaram dados "fora da margem de tolerância" da apuração.
A investigação não está concluída e, por ora, não há indicação de culpa ou má-fé de nenhum dos magistrados. "Os dados e informações do presente relatório devem ser submetidos ao crivo do contraditório, não correspondendo a uma versão definitiva dos fatos e das conclusões", diz o texto. Por se tratar de um processo em curso, a coluna optou por não divulgar os nomes dos magistrados.
A inspeção analisou três tipos de ações de juízes:
- Movimentos múltiplos para ampliar a produtividade;
- Arquivamentos indevidos visando para aumentar pontuação, como a redução do tempo médio da duração dos processos;
- Pedidos de pautas nas turmas recursais e falta de julgamentos desses recursos.
Achados da inspeção
No caso dos movimentos múltiplos, a CGJ diz que não viu irregularidades.
Já no caso dos arquivamentos, afirma que "foram detectados inúmeros movimentos processuais relativos a arquivamentos indevidos, achados assim denominados por serem efetivados durante a tramitação processual, em momento anterior ao fim de fase ou conclusão do processo".
Isto é: o magistrado determina o arquivamento dos autos, muitas vezes na fase inicial de sua tramitação, para possivelmente gerar ganhos em sua produtividade, consistente na redução do tempo médio do processo.
Trecho do relatório
Já no caso das turmas recursais, a CGJ analisou 306 atos judiciais registrados como "outras decisões". Desses, "98 não retratavam qualquer tipo de decisão, o que significa dizer que seriam pontuados de forma errônea, já que configuravam meros despachos".
A espelhar essa proporcionalidade na lista total (4.992), teríamos 1.597 atos computados erroneamente como decisões, inflando os dados da pontuação.
Trecho do relatório
TJ e associação negam irregularidade
Em nota publicada no site do TJ-PB, o corregedor-geral de Justiça da Paraíba, desembargador Leandro dos Santos, afirma que "não há indícios formais de prática ilícita e que qualquer movimentação processual atípica pode decorrer de equívocos operacionais ou erros humanos".
Ainda estamos em fase de apuração preliminar. Ninguém foi acusado de fraude ou desvio de conduta. Não há no relatório qualquer expressão minha sobre ter existido fraude, de ter provas conclusivas sobre quem quer que seja. Enfim, estamos num momento de apuração de fatos, sendo todos os concorrentes inocentes até que procedimento disciplinar diga o contrário.
Leandro dos Santos
Em nota, o presidente da Associação de Magistrados da Paraíba, Alexandre José Gonçalves Trineto, também defende os juízes e afirma que a maioria das inconsistências verificadas "resulta de limitações técnicas do sistema em traduzir atos judiciais complexos em categorias rígidas".
As inconsistências encontradas não significam que houve má conduta funcional. Esses erros técnicos geralmente não interferem na regularidade dos processos, não indicam má-fé e são passíveis de correção administrativa. Deste modo, não se pode confundir erro técnico - natural em qualquer sistema complexo, especialmente em período de adequação - com fraude ou desvio ético. A Corregedoria deixa claro que não há dolo generalizado nem padrão sistemático de conduta irregular, sendo indispensável distinguir dificuldades técnicas de condutas intencionais e fraudulentas.
Alexandre José Gonçalves Trineto
Entenda a denúncia
A denúncia original foi apresentada pelo desembargador Aluízio Bezerra Filho, durante reunião do Conselho da Magistratura em 19 de março (vídeo abaixo). A apuração começou em 3 de abril.
Na denúncia encaminhada à presidência, Bezerra Filho cita "evidências efetivas" de que "cartórios de juízes de varas cíveis e fazendárias promoveram centenas de arquivamentos de processos sem que tenham chegado aos seus términos com a certidão de trânsito em julgado".
Depois desse "arquivamento definitivo indevido", esses mesmos juízes desarquivam os processos, que retornam ao trâmite normal. "[Mas] aí já foi contabilizada em favor do acervo a baixa de arquivamento contando para inflar a produtividade do juiz", diz a denúncia.
Além dessa prática, o documento ainda cita que juízes das Turmas Recursais estariam remetendo processos sem voto à Secretaria do TJ-PB, onde permaneceriam armazenados por longo período.
Cuida-se de uma 'maquiagem' que ilude a realidade processual do gabinete do juiz e proporciona vantagem indevida na apuração da produtividade para fins de promoção e remoção por merecimento, em detrimento dos juízes de Varas Cíveis, Criminais e Fazendárias. Não há que se alegar que o voto pode ser oral, porque há informações da existência de dezenas de processos em hibernação em desproporção aos que são levados, semanalmente, às sessões de julgamento.
Trecho da denúncia
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.